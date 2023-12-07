«Все работает именно так»: Виктории Боне снятся вещие сны о бриллиантах

Знаменитость показала, какой подарок ей сделал женатый возлюбленный.

Виктория Боня получила неожиданный и дорогой подарок, который приснился ей накануне. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Восстановившаяся после пластической операции в США 44-летняя Виктория Боня опубликовала видео, в котором демонстрирует кольцо с крупным бриллиантом, подаренное ей, вероятнее всего, возлюбленным.

«Мне уже давно снятся вещие сны. Вчера ночью снились бриллианты — и вот сегодня я получаю это кольцо. В моей вселенной все работает именно так!» — подписала ролик Боня.

Подписчики поздравили звезду, однако напомнили, что ее избранник все еще женат и даже венчан. Речь идет о бизнесмене Руслане Гасанове, который ушел из семьи из-за любви к Боне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почему Виктория Боня больше не собирается ничего в себе менять.