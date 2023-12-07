«Все работает именно так»: Виктории Боне снятся вещие сны о бриллиантах
Возлюбленный Виктории Боне подарил ей кольцо с крупным бриллиантом
Фото: CLEMENS BILAN / ТАСС
Знаменитость показала, какой подарок ей сделал женатый возлюбленный.
Виктория Боня получила неожиданный и дорогой подарок, который приснился ей накануне. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге в социальных сетях.
Восстановившаяся после пластической операции в США 44-летняя Виктория Боня опубликовала видео, в котором демонстрирует кольцо с крупным бриллиантом, подаренное ей, вероятнее всего, возлюбленным.
«Мне уже давно снятся вещие сны. Вчера ночью снились бриллианты — и вот сегодня я получаю это кольцо. В моей вселенной все работает именно так!» — подписала ролик Боня.
Подписчики поздравили звезду, однако напомнили, что ее избранник все еще женат и даже венчан. Речь идет о бизнесмене Руслане Гасанове, который ушел из семьи из-за любви к Боне.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что почему Виктория Боня больше не собирается ничего в себе менять.
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