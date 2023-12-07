Украла ключ от сейфа? Где девочка, стрелявшая в школе Брянска, достала оружие

Для выяснений причин и обстоятельств случившегося следователи разговаривают с отцом школьницы.

Отца девочки, открывшей стрельбу в школе Брянска, привезли в городской отдел Следственного комитета (СК) на допрос. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В настоящее время мужчина не задержан. Следователи берут у него объяснение. По словам отца стрелявшей, оружие он хранил как положено — в металлическом шкафу-сейфе, закрытом на замок. Он предполагает, что дочь могла украсть ключ от него.

Отец девочки также рассказал, что она не жаловалась на травлю. Однако, если конфликты у ребенка и были, то родители о них не знают.

Ученица брянской гимназии № 5 сегодня, 7 декабря, открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Предположительно, оружие она могла взять у отца.

В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Виновница покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученики школы, ставшие очевидцами стрельбы, раскрыли детали произошедшего.