Украла ключ от сейфа? Где девочка, стрелявшая в школе Брянска, достала оружие
Отец девочки, открывшей стрельбу в школе Брянска, доставлен на допрос в СК
Фото: Михеева Надежда / ТАСС
Для выяснений причин и обстоятельств случившегося следователи разговаривают с отцом школьницы.
Отца девочки, открывшей стрельбу в школе Брянска, привезли в городской отдел Следственного комитета (СК) на допрос. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В настоящее время мужчина не задержан. Следователи берут у него объяснение. По словам отца стрелявшей, оружие он хранил как положено — в металлическом шкафу-сейфе, закрытом на замок. Он предполагает, что дочь могла украсть ключ от него.
Отец девочки также рассказал, что она не жаловалась на травлю. Однако, если конфликты у ребенка и были, то родители о них не знают.
Ученица брянской гимназии № 5 сегодня, 7 декабря, открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Предположительно, оружие она могла взять у отца.
В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Виновница покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.
Ранее 5-tv.ru писал, что ученики школы, ставшие очевидцами стрельбы, раскрыли детали произошедшего.
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