«Это ад»: как живут люди с редчайшей аллергией на воду

Аквагенная крапивница — редчайшее заболевание, которым страдают всего 32 человека на Земле.

Жительница Великобритании Рэйчел Уорвик страдает по-настоящему страшным заболеванием — аллергией на воду. Редкая болезнь заставляет женщину тщательно следить за собой, испытывая при этом порой нестерпимую боль. Что такое аквагенная крапивница и как с ней жить — в материале 5-tv.ru.

Слезы — это яд

Впервые симптомы болезни проявились у Рейчел в 12-летнем возрасте. Сыпь после купания в бассейне наталкивала на мысли о проблемах с качеством воды, но после ряда исследований врачи поставили ей неутешительный и крайне редкий диагноз — аквагенная крапивница или, проще говоря, аллергии на воду.

Сейчас Уорвик 35 лет и она вынуждена испытывать постоянный дискомфорт. Любое взаимодействие с жидкостью доставляет ей неприятные ощущения.

Например, выпитый стакан чая неизменно приводит к тому, что глаза и кожа британки краснеют, начинается жжение и сильный суд. Даже собственные слезы женщины вызывают у нее сыпь, которая проходит только спустя несколько часов.

«Это все для меня ад. Это ужасно. Но, если я буду плакать, мое лицо вздуется», — цитирует ее ВВС.

Непростой образ жизни

Жить с аквагенной крапивницей возможно, но это очень непросто. Например, из-за аллергии Рейчел моется только раз в неделю.

В дождливое время года не покидает свой дом, а, чтобы не потеть, носит даже при прохладной погоде легкую одежду. Вместо простой воды приходится пить только молоко, на него организм реагирует чуть лучше.

При этом антигистаминные препараты Уорвик почти не помогают. А лекарство, созданное от астмы, которое облегчает жизнь женщины, не покрывает ее страховка. Женщина признается, что личных средств на лечение не хватает, поэтому приходится просто терпеть.

Редчайшее заболевание иммунной системы

Официально только 32 человека на Земле страдают от аквагенной крапивницы, происхождение которой до сих пор остается загадкой для ученых. Существует две версии ее возникновения.

Согласно первой, вода при взаимодействии с мертвыми клетками кожи или масляной поверхности, отвечающей за увлажнение кожи, запускает химическую реакцию иммунной системы. По другой — вода растворяет химические вещества в слое омертвевший кожи и позволяет проникать им глубже, что опять же вызывает реакцию иммунной системы.

Так или иначе, лекарства от недуга нет. Среди симптомов аллергии называют зуд, жжение и покраснение кожи, а также появление волдырей до трех миллиметров в диаметре. Специалисты также различают разновидности аллергии на такие типы воды как речная, морская, хлорированная и даже горячая или холодная.

Кто еще боится воды

Стоит отметить, что реакция на воду присутствует при другом заболевании. Боятся жидкостей заставляет вирус бешенства — это известный симптом, обусловленный совершенно другими причинами.

Дело в том, что вирус бешенства приводит к гиперестезии органов чувств — повышенной восприимчивость к любым раздражителям. И больной не может пить из-за неконтролируемого спазма мышц, а каждый глоток сопровождается сильной болью. И стакан сока вызывает рефлекторные, болезненные мышечные сокращения во всем теле, которые не поддаются контролю.

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