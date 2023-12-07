Больше не тихая гавань: Путин заявил о действии в Европе принципа «свой-чужой»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 73 0

Путин: юрисдикции в Европе перестали быть тихими гаванями, там обирают чужих

Больше не тихая гавань: Путин заявил о действии в Европе принципа «свой-чужой»

Фото: www.globallookpress.com / RAINER UNKEL via www.imago-image

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Российский лидер рассказал, на чем сегодня строится конкурентная борьба в мире.

В европейских странах действует правило «свой-чужой», при котором чужого можно обобрать. На это указал президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам президента, европейские юрисдикции ранее считались тихими гаванями, однако сейчас ситуация изменилась. В иностранных государствах блокируют активы, предприятия даже прибегают к диверсиям для их ликвидации. Это уже продемонстрировали на примере «Северных потоков», подчеркнул Путин.

«Теперь здесь работает принцип „свой-чужой“, как в военных самолетах, где „чужого“ можно обобрать, оставить ни с чем», — прокомментировал глава России.

Европейские принципы показывают, во что сегодня превратилась конкурентная борьба в мире. По словам Путина, основана она на никому не нужных правилах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин на закрытом совещании с представителями бизнеса обсудил перевод предприятий из-за границы под российскую юрисдикцию. Как отмечали в Кремле, за пределами России большинство предпринимателей сталкивались с противоправным отношением к себе и своему делу.

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