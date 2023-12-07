Наследный принц Омана призвал прекратить «засилье Запада»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке

Наследный принц Омана призвал прекратить «засилье Запада»

Фото: kremlin.ru

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Политик заявил о необходимости изменить несправедливый миропорядок.

Пришла пора менять несправедливый миропорядок, в котором наблюдается «засилье Запада». Об этом заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Наследный принц отметил, что внимательно послушал речь главы РФ на планерном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». И полностью поддерживает Путина в его высказываниях.

«В первую очередь то, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», — сказал наследный принц.

Он подчеркнул важность того, чтобы построить справедливый миропорядок, в котором не будет двойных стандартов.

Ранее 5-tv.ru писал, что торжество на Ближнем Востоке в честь визита президента России Владимира Путина сравнили с парадом победы над дипломатией США.

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