Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Фото: kremlin.ru
Политик заявил о необходимости изменить несправедливый миропорядок.
Пришла пора менять несправедливый миропорядок, в котором наблюдается «засилье Запада». Об этом заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Наследный принц отметил, что внимательно послушал речь главы РФ на планерном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». И полностью поддерживает Путина в его высказываниях.
«В первую очередь то, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», — сказал наследный принц.
Он подчеркнул важность того, чтобы построить справедливый миропорядок, в котором не будет двойных стандартов.
Ранее 5-tv.ru писал, что торжество на Ближнем Востоке в честь визита президента России Владимира Путина сравнили с парадом победы над дипломатией США.
Читайте также
85%
-0.21 99.81
-0.33
Нашли ошибку?