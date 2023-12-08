«И в бане попарились»: Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с дочерью

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Оксана Тарасова
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Балерина Волочкова рассказала об отношениях с единственной дочерью

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По словам знаменитой танцовщицы, несмотря на переезд к отцу, Ариадна любит маму и трепетно о ней заботится.

Балерина Анастасия Волочкова возобновила общение с 18-летней дочерью Ариадной. Еще недавно в семье заслуженной артистки гремели скандалы. Единственная наследница заявила, что будет жить в новой семье отца, бизнесмена Игоря Вдовина, сделала стрижку, как у мачехи, телеведущей Елены Николаевой, а потом запрещала приходить на ее выпускной. Но, судя по восторженным рассказам селебрити, черная полоса в отношениях с дочкой позади. Радостью Волочкова поделилась с журналистами на музыкальном шоу «Звезды хайпа».

«Приезжала Ариша со своим молодым человеком, ты могла его видеть на дне моего рождения. Конечно, мы попарились в бане, все допоздна, как обычно. Как в день моего рождения, мы досидели до утра, когда была потом эта подстава с Аленой Жигаловой на следующий день… Она сама приготовила еду!» — хвасталась балерина.

По словам Волочковой, дочь заметила, как сильно она похудела, и забеспокоилась. Танцовщица призналась, что часто забывает поесть, так как еда в ее жизни далеко не самое главное. А вот Ариадна при виде тонких материнских рук забеспокоилась. Срочно сообразила омлет и усадила родительницу за стол. Рядом все это время был бойфренд девушки.

«Мы и в бане попарились все вместе, я давала свободу Арише с ее молодым человеком. И такое светлое состояние на душе после приезда дочери! Мы нечасто видимся», — добавила артистка.

После переезда Ариадны к отцу Волочкову атаковали пользователи социальных сетей. Каждый любопытный пытался выведать, в чем суть конфликта, зачем ребенку бежать от родной матери. Звезду регулярно допрашивали, не прогнала ли она наследницу. А может, наоборот, это нерадивая дочь обрекла маму на одиночество в стенах ее огромного дома? Подобное вмешательство танцовщица считает вопиющим и крайне неуместным.

«Я думаю — люди, вы в своем уме вообще? Ребенку 18 лет — это уже самодостаточный взрослый человек, который хочет строить свои отношения со своим молодым человеком. И я уважаю ее выбор. Я им давала возможность и побыть вдвоем», — снова заверила балерина.

По словам бывшей примы Большого театра, Ариадна посещает ее премьеры и гостит в доме. При этом уже давно не останавливается у нее в своей детской комнате, да и площадь уже «маловата» — всего 60 квадратных метров. Взрослому необходимо больше пространства, поэтому у девушки теперь новая гостевая комната — теперь на 20 квадратных метров больше. Услышав такое, журналистка, стоявшая перед знаменитостью, поперхнулась. Вспомнила, что площадь всей ее квартиры составляет 60 несчастных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасию Волочкову не пригласили на празднование совершеннолетия дочери.

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