«Есть две жизни»: почему Волочкову не пригласили на день рождения дочери

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 91 0

Продюсер Дворцов: Волочкова на дне рождения дочки забрала бы все внимание себе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Ариадна Волочкова решила отметить свое совершеннолетие без звездной мамы.

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна отметила свое совершеннолетие 23 сентября. Однако среди гостей на празднике не было самой звездной мамы. Бывшая балерина так не появилась на празднике.

О том, что отношения матери и дочери можно назвать натянутыми, известно давно. Девочка не живет с балериной с 13 лет, выбрав новую семью отца. В этом году Ариадна закончила лицей, однако на выпускном Анастасии Волочковой также не было — девочка ее не пригласила. По словам самой артистки, во всем виноват Игорь Вдовин, который пагубно повлиял на отношение дочери к матери.

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Почему Волочкову не позвали на совершеннолетие собственной дочери, продюсер Сергей Дворцов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения модели Юлианы Голдман.

По мнению продюсера, все дело в том, что Ариадна не хотела громкий звездный праздник со всеми вытекающими.

«Есть две жизни: публичная и непубличная. Настя, безусловно, она — публичный человек, конечно. Ее дочь — она не публичная. Она не любит вот эту всю занавесь шоу-бизнеса, публичности. Конечно, она хочет нормального дня рождения, просто с обычными друзьями и, к сожалению или к счастью, без звездной мамы», — считает Сергей Дворцов.

Продюсер добавил, что при своем появлении на дне рождения дочери Анастасия Волочкова все бы внимание забрала на себя. И артистка это прекрасно понимала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за какой поступок Волочковой стыдно перед дочерью.

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