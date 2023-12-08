Памфилова назвала традицией для России многодневное голосование

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Власти уже готовятся в предстоящим выборам президента в 2024 году.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Николаев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Многодневное голосование становится для Россией традицией. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе заседания.

«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным, да. Процесс еще идет, динамичный», — сказала Памфилова при обсуждении многодневного голосования на выборах президента в 2024 году.

Она также отметила, что такой формат пришелся по душе россиянам. А сегодня власти уже хорошо подготовились в предстоящим выборам. В арсенале — новые технические средства и «новации разного рода».

Выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Дату утвердили на заседании Совфеда, в котором также участвовала Памфилова. «За» проголосовали 162 сенатора, то есть единогласно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о мыслях Владимира Путина по участию в выборах президента в 2024 году. По его словам, глава государства пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры.

В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 80% россиян планируют голосовать на выборах президента.

Тема:
Выборы президента России — 2024
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