«Были разные мысли»: Путин об участии в президентских выборах

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 289 0

Путин заявил, что были разные мысли об участии в президентских выборах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

О том, что президент принял решение баллотироваться на новый срок, прежде сообщил герой ДНР Артем Жога.

Президент России Владимир Путин прокомментировал свое решение участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил в Кремле во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества.

Прежде о решении российского лидера сообщил участник спецоперации, герой Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога. По его словам, на вопрос о выдвижении на новый срок Путин ответил положительно.

Сам президент заявил, что по данному вопросу у него были разные мысли. Однако, по его словам, «сегодня по-другому нельзя».

«Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас — вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин.

Напомним, полномочия действующего главы государства истекают 7 мая 2024 года. Выборы же, по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пройдут в три дня — 15, 16 и 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, такой формат голосования давно пришелся по душе россиянам и уже становится традиционным.

Ранее 5-tv.ru писал, что почти 80% россиян планируют голосовать на выборах президента.

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