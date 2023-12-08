Мобильные приложения создают в России для малых и коренных народов

Для малых и коренных народов России разрабатывают мобильные приложения, шрифты и компьютерную клавиатуру на национальных языках. Об этом рассказали на форуме в Москве.

По словам экспертов, российская модель сохранения языкового многообразия подтвердила свою эффективность.

«Проблема сокращения языкового многообразия она универсальна для всего мира. Естественно, наша страна не является исключением. Но я вам могу сказать, что за весь советский период и период новый российский с 1991 года мы умудрились не потерять ни одного языка», — отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия обладает уникальным опытом межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, благодаря которому на ее территории мирно сосуществуют представители разных конфессий.