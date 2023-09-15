Украинскую телеведущую Ефросинину* осудили на семь лет за фейки о ВС РФ

Выходка знаменитости не прошла мимо внимания властей.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut
Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы украинскую телеведущую Марию Ефросинину*. Она признана виновной в дискредитации армии России, сообщают РИА Новости.
Судебное дело в отношении украинки было заведено 20 июня. Уже тогда Ефросинину* обвиняли в распространении ложной информации по мотивам политической ненависти. Тогда же телеведущую объявили в розыск и внесли в реестр террористов и экстремистов.
В середине сентября исполнительный орган власти вынес Марии соответствующий приговор. Она признана виновной в распространении фейков про российскую армию, подпадающее под действие статьи 207.3 УК РФ. Пункты этой статьи подразумевают, что осужденная должна отбыть наказание в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься публичной деятельностью на три года.
«Приговором Басманного районного суда Москвы Ефросининой* назначено наказание в виде семи лет заочно», — гласит сообщение.
В публичном поле Ефросинина известна дебютом на Первом национальном телеканале (УТ-1). В 2005 году Ефросинина была ведущей 50-го, юбилейного конкурса «Евровидение». Также она ведет канал на YouTube, на который подписано 618 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд оштрафовал Бориса Гребенщикова за дискредитацию ВС РФ.
* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ
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