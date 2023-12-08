ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности

Евросоюз (ЕС) предложил Украине гарантии безопасности, которые включают в себя военное сотрудничество и борьбу с дезинформацией. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества.

«Мы предложили украинцам пакет, который называется „Гарантии безопасности“ и который имеет военный компонент. Это кооперация по военным материалам — наш вклад в армию Украины. Во-вторых, это тренировка солдат Украины», — цитирует заявление ТАСС.

Также в ЕС отметили, что сообщество намерено рассмотреть, как можно еще больше интегрировать индустрию обороны Украины в европейскую. А кроме того, помочь бороться с недостоверной информацией и оказать помощь в сфере кибербезопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Евросоюза отстают от плана по поставке Украине миллиона боеприпасов.