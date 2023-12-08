Пятый канал получил премию ТЭФИ за трансляцию «Алых парусов»

Известный на весь мир выпускной «Алые паруса» получил заветную статуэтку за победу в номинации «Трансляция культурного события». Много лет Пятый ведет прямую трансляцию самого романтичного праздника, который стал визитной карточкой не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.

Из года в год праздник поражает своим масштабом и красотой. В июне «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей. Совокупная аудитория составила почти 33 миллиона. В телевизионном эфире в России и странах СНГ выпускной посмотрело 22 434 070 человек. человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в Сети интернет впервые превысило 10 миллионов.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». В ночь с 24 на 25 июня 13,8% телезрителей России следили за проходом парусника под залпы салютов в прямом эфире канала.

«Алые паруса» были неоднократно отмечены экспертами отрасли наградами различных уровней. В этом году легендарный выпускной признан главным достижением России за последние 20 лет. Праздник стал безусловным лидером голосования на сайте проекта «Достижения.рф»! «Алые паруса» набрали 2 308 980 голосов. В рейтинге приняли участие 1 111 проектов из 89 регионов страны. За 100 дней реализации проекта участие в онлайн-голосовании приняли десять миллионов человек.

Проект «Алые паруса — 2023» также стал победителем престижной премии в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа «МедиаБренд» в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital среде». Бронзу конкурса принесла Пятому номинация «Лучший проморолик развлекательной программы». В этом году впервые в истории легендарного выпускного для графического оформления его трансляции были использованы нейросети. Ведущий мотив оформления выбрали в соответствии с общероссийской тематикой — годом учителей и наставников. На глазах у зрителей маленький мальчик прошел все этапы взросления от школьника до мудрого профессора. В основу оформления заставок и промороликов проекта «Алые паруса — 2023» легла стилистическая манера картин русских художников-передвижников и маринистов конца 19 века, а также рисунки Хаяо Миядзаки.

Еще один проект Пятого канала — «День ангела» — одержал победу в номинации «Программа социальной направленности». Главные герои проекта — дети, которые остались без попечения родителей. Их главное желание — быть частью огромной и дружной семьи и иметь любящих маму и папу, родной дом, — и старается исполнить Пятый канал. В этом году проект отметил юбилей. За десять лет существования проекта 385 детей обрели любящих родителей. Проект также был неоднократно отмечен на различных конкурсах и фестивалях. В 2013 году программа получила специальный приз Премии «СеЗам». В 2016-м «День ангела» получил награду Фестиваля «Герой нашего времени» в номинации «Традиции милосердия». В 2018 году проект уже становился обладателем высшей телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Утренняя программа».

Справка

Премия была учреждена в 1994 году фондом «Академия российского телевидения». Ежегодно телевизионная премия «ТЭФИ» отмечает наиболее значимые работы и профессионалов российского телевидения. Это награда за высшие достижения в области телевизионных искусств. В качестве приза победители получают бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного. В этом году на соискание премии поступило 1 043 работы. Из них только 165 были допущены в финал.