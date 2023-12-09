Константин Легостаев о пробуждении интереса к русскому языку: «Только вверх»

Артист отметил, что россияне всех возрастов стали внимательнее изучать язык и литературу, с большим уважением относиться к культуре речи.

Певец и композитор Константин Легостаев отметил повышение интереса россиян к сохранению родного языка. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru артист указал, что за последние три года отношение к русской речи стало более уважительным и в то же время требовательным. Особенно радует его позиция молодого поколения — грамотности и в этой среде уделяется особое внимание. Как подчеркнул Легостаев, еще лет пять назад культура речи сильно отличалась от сегодняшней.

«На это начали обращать внимание, во-первых, учебные заведения, народ стал относиться резко негативно, я бы сказал, к тому, что коверкается язык… Может быть, ввиду последних событий стали даже как-то напирать на это. Я считаю, что это очень важно на самом деле. Потому что русский язык — это такой язык, который… Он очень многогранный язык», — сказал музыкант.

Легостаев добавил, что ни в одном языке мира нет столько возможностей и сложных форм — не зря иностранцам с таким трудом дается его изучение. В России много и литературных талантов — этих писателе и поэтов почитают далеко за пределами родной страны. Поэтому артист с готовностью поддерживает посвященные языку и литературе мероприятия, смотры и конкурсы. Все это демонстрирует ценность отечественной культуры.

«Мне, как члену литературного клуба, очень приятно, что происходят такие события и премии. Мне кажется, только вверх и вверх сейчас эта тема будет идти», — заключил Легостаев.

В 1996 году Константин Легостаев написал песню «Ждать и петь» для группы «Гости из будущего», в 2001 году выпустил собственный сингл, ставший популярным. В 2003-м артист вышел на сцену с солисткой коллектива Евой Польной, тогда же на радио зазвучали его новые песни «Ни о чем не думал Бог» и «Школьная». Еще через год он обрел славу благодаря проекту «Фабрика звезд — 5», а потом занялся сольной карьерой.

Со временем исполнитель стал все реже появляться на телевидении. Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропал с экранов Константин Легостаев.