Руки мастера огранили фигуру: Филипп Киркоров рассказал о тренировках

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 109 0

Хирург Хайдаров помогает Филиппу Киркорову с тренировками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Кто помогает артисту восстановить форму?

Филипп Киркоров заявил, что остается в форме благодаря хирургу Тимуру Хайдарову. Такое признание народный артист РФ сделал на премьере фильма «Теща».

«И дорожка, и кардио, и все. <…> Просто Тимур подкорректировал то, что было в молодости. Но благодаря бутербродам и газированным напиткам превратилось не в то, что надо. Умелые руки мастера огранили мою идеальную фигуру и довели ее до совершенства», — признался артист.

Кроме того, Киркоров отметил, что благодаря Хайдарову у него есть, что показать. Совсем скоро артист предстанет пред фанатами в откровенном образе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что за десятилетия популярности Киркоров изрядно вымотался. В последние годы позволил себе немного затормозить ритм жизни и начать наслаждаться каждым моментом. Сейчас у него подрастают дети, а совсем недавно появилась таинственная возлюбленная.

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