Угощали пельменями: певец Архипов вспомнил самый необычный корпоратив

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 3 128 0

Исполнитель Роман Архипов выступал перед маленьким фанатом на обычной кухне

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Бывший солист группы «Челси» Роман Архипов заявил, что однажды ему пришлось выступать на кухне в обычной квартире. Об этом музыкант рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Мы один раз с ребятами еще давно выступали на кухне в квартире. Это случайно получилось. Мы приехали к мальчику, и на обычной кухне пели под гитару. <…> Я уже не помню. Это было так давно, но я помню, как мы сидели на кухне, нас угощали пельменями, чем-то еще», — вспомнил Архипов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов. Артист признался, что такие эксперименты были ошибкой. Он добавил, что столкнулся с отдышкой, во время выступления подшофе. При этом во время тура «Фабрики звезд» времени и сил на употребление алкогольных напитков у него не было.

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Угощали пельменями: певец Архипов вспомнил самый необычный корпоратив

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