Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря

Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Неужели уже через несколько дней станет известно о капитуляции Украины?

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белый дом 12 декабря. Интерес к ней подогревается информацией о неопределенностях с согласованием новых средств для поддержки Незалежной в конфликте. Об этом сообщила пресс-служба администрации американского президента.

«Байден пригласил Зеленского в Белый дом для встречи во вторник, 12 декабря», — сказано в заявлении.

В Белом доме раскрыли, что темой для обсуждения станут растущие нужды Украины. Будет ли продолжаться оборонное сотрудничество — пока загадка, но президент США признает серьезные обязательства по поддержке Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США указали Зеленскому на абсурдность его целей.

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