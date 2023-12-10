Для того, чтобы завершить конфликт, Киеву придется пойти на территориальные уступки.

Украина вынуждена уступить Российской Федерации часть территорий для того, чтобы завершить конфликт в стране. Этим условием поделился американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс во время эфира на телеканале CNN.

«В интересах США признать, что Украине придется уступить часть территории России, и нам нужно завершить военные действия», — отметил он.

Кроме того, политик решительно подчеркнул, что Незалежная не сможет победить Россию на поле боя, поэтому финансовую поддержку Украины нужно немедленно прекратить. Киеву уже не поможет дополнительное финансирование со стороны Вашингтона, особенно явно это стало видно после провала расхваленного контрнаступления.

«По вопросу Украины все знают, что это должно будет закончиться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию к границе 1991 года, абсурдна, никто в это не верил», — заявил сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине арестовали американца из-за поддержки России.