Тревожный или заразительный: почему мы смеемся и для чего нужен смех

По подсчетам ученых, смеяться могут до 65 видов животных, в том числе гориллы, шимпанзе и орангутаны.

Смех бывает разным. Он может быть тревожным, а может быть заразительным, когда хохотать принимаются все вокруг. Не забудем злодейский и зловещий, наивный и глупый, вызывающий и добрый смех. А младенцы так вообще начинают смеяться раньше, чем говорить, но только от щекотки или неожиданности.

Некоторые взрослые искренне думают, что нет ничего веселее, чем падение человека, поскользнувшегося на банановой кожуре. Лет 100 назад подобные вещи считались в зарождающемся кинематографе вершиной комедийного жанра. Но смеются не только люди — по подсчетам ученых, смеяться могут до 65 видов животных, в том числе гориллы, шимпанзе и орангутаны. В общем, перед нами довольно сложный феномен, достойный внимательнейшего изучения.

Социальная роль смеха

Вполне очевидно, что одной из основных функций смеха является поддержание социальных связей. Улыбаясь, мы располагаем к себе окружающих. Весьма часто это приводит к созданию устойчивой группы, объединенной какими-то общими интересами.

Хорошее настроение и смех внутри группы укрепляют существующую связь между людьми. Так как все мы на инстинктивном уровне боимся быть изгнанными из коллектива, то продолжаем демонстрировать веселье, оказываясь в этом кругу. Если верить результатам релевантных исследований, люди, находясь в обществе, смеются в 30 раз чаще, чем в одиночестве.

Бытует мнение, что среди людей, которые, как известно, являются социальными живыми существами, смех служит одним из главных средств общения. Как лай у собак или пение у птиц. Очень важно, что он подавляет реакцию «бей или беги».

Как определить, что случайно встреченная группа людей не представляет угрозы? Если хотя бы один из этих товарищей смеется. Как легче всего разрядить ситуацию, если вы оказались в кругу спорящих людей, готовых броситься в драку? Сказать или сделать что-нибудь этакое, от чего «горячие парни» дружно расхохочутся.

С другой стороны, тут просматривается и нечто подспудное. Если смех появился у наших далеких предков для того, чтобы разряжать напряженные ситуации, то можно предположить и следующее: он использовался как инструмент мягкого, ненавязчивого управления окружающими. Свидетельства, подтверждающие это, можно увидеть и в современном обществе.

Психологи, в частности, отмечают, что многие начальники используют смех, чтобы регулировать эмоциональное состояние подчиненных. Они «веселятся» гораздо чаще людей, находящихся ниже в социальной иерархии. Это означает, помимо прочего, что смех подчеркивает статус человека. То есть, это действительно выглядит как тактика управления поведением других людей.

Однако смех все же должен быть искренним и натуральным. В ходе одного из исследований выяснилось, что люди четко отличают его звучание в устах близких друзей и незнакомцев. При этом им не требуются дополнительные подсказки в виде языка тела, слов и визуальных сигналов. Таким образом, по смеху мы можем определять отношения внутри коллектива и выявлять «чужаков». Это отличный способ распознать неискренность.

Физиология смеха

Все становится немного сложнее, если мы пытаемся подойти к пониманию смеха с точки зрения физиологии и неврологии. Смех кажется простым и банальным действием, но его вызывает на удивление большое количество процессов, происходящих в мозге.

Ученые различают два типа смеха: непроизвольный и управляемый. В первом случае это простая рефлекторная реакция — например, на щекотку.

Здесь сенсорные сигналы проходят только через области мозга, отвечающие за незатейливый функционал: таламус (центр передачи информации), миндалину (обработка эмоций) и ствол мозга (автоматические реакции).

При управляемом смехе активируется височная доля, ассоциирующаяся с приемом и обработкой данных. Это происходит, когда человек сознательно решает, нужно ли реагировать на «веселящие» раздражители или нет.

Каким бы ни был наш смех, он полезен для человека. Это может прозвучать банально, но он доставляет нам чисто физическое удовольствие. Установлено, что эта реакция высвобождает эндорфины, стимулирует приток кислорода, улучшает кровообращение, уменьшает частоту сердечных сокращений и кровяное давление, смягчает болевые ощущения. В долговременной перспективе она способна укрепить иммунную систему. Так что смейтесь как можно чаще. Мир от этого станет только лучше.

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