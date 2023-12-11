Готовится переворот? Зачем депутаты Верховной Рады сдают мандаты

Что знают народные избранники о будущем страны?

У депутатов Верховной рады может быть информация о зреющем в стране бунте или военном мятеже. Так информацию о желании народных избранников сдать мандат прокомментировал кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Он отметил, что предполагаемый военный мятеж может произойти не без участия западных структур. Они намерены привести к власти своих людей, чтобы в дальнейшем было удобнее распоряжаться людскими ресурсами Украины. Однако это не единственный сценарий.

«Возможно, военная хунта нужна еще и для того, чтобы меньше разворовывали деньги, которые присылает Украине Запад. В условиях, когда финансирование Украины сокращается, возможно, Западу не нужна команда, во главе которой стоит Зеленский и которая тратит деньги на себя и обогащается. Они пытаются спровоцировать военный мятеж и поставить украинского Пиночета», — считает Перенджиев.

В такой ситуации нардепы рискуют оказаться «козлами отпущения» и «мальчиками для битья». Эксперт добавил, что без причины никто терять место в Раде не захочет. Перенджиев напомнил о проблеме с коррупцией, которая процветает в украинском правительстве.

«Я думаю, просто так люди сбегать из Рады не стали бы. Чего бы им там убегать? Вкусное, хорошее место. А раз якобы говорят, что там никого не отпустят, значит, нужны эти мальчики для битья», — уверен Перенджиев.

Некоторое время назад появилась информация, что на текущий день в Раде из 450 депутатов остается только 401. Однако сейчас правительство Украины больше не намерено отпускать людей и хочет заставить их «сидеть до конца и принимать необходимые для государства законы».

«Мост между Россией и Европой»: Саркози выступил против вступления Украины в НАТО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина готова «попрыгать и сплясать» лишь бы выполнить условия для вступления в Евросоюз. Таким неоднозначным заявлением в интервью поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях заседания глав европейских МИД в Брюсселе.