Устойчива к антибиотикам: на Украине вспыхнула опасная инфекция в рядах ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

The Telegraph: военные ВСУ заражаются устойчивой к антибиотикам инфекцией

Устойчива к антибиотикам: на Украине вспыхнула опасная инфекция в рядах ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Примерно 14% пациентов, проходивших лечение в медицинских учреждениях, заразились прямо в больницах.

На Украине существенно увеличилось количество случаев заболевания новой инфекции в рядах боевиков. Данными поделилось британское издание The Telegraph.

«Больницы борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — проанализировали журналисты.

Эта болезнь известна повышенной устойчивостью к антибиотикам. В трех больницах изучили данные — результаты испугали. Выяснилось, что 14% пациентов подхватили новую заразу прямо во время лечения в больнице.

На Украине еще один кризис — теперь в сфере здравоохранения. Медики из Незалежной сходятся в одном — нужно срочно вмешательство властей. А им не до этого, как ранее узнал 5-tv.ru, депутаты Верховной Рады массово сдают мандаты. Готовится военный переворот?

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