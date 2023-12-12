Выступление украинского президента в военной академии назвали цирком.

Все оружие, которое сможет выклянчить украинский президент Владимир Зеленский во время посещения США, будет перемолото российской армии или брошено. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, дипломат отметил, что выступление Зеленского в военной академии в США всего-навсего цирковое представление. Поэтому клянчить он может бесконечно, ВС РФ разнесет все оружие в пух и прах. И это уже признают и подтверждают даже ведущие западные военные эксперты.

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