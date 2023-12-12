Капут! Раскрыта судьба выпрошенного Киевом оружия

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 60 0

Полянский: Все оружие, выпрошенное Зеленским у США, будет перемолото Россией

Капут! Раскрыта судьба выпрошенного Киевом оружия

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Выступление украинского президента в военной академии назвали цирком.

Все оружие, которое сможет выклянчить украинский президент Владимир Зеленский во время посещения США, будет перемолото российской армии или брошено. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, дипломат отметил, что выступление Зеленского в военной академии в США всего-навсего цирковое представление. Поэтому клянчить он может бесконечно, ВС РФ разнесет все оружие в пух и прах. И это уже признают и подтверждают даже ведущие западные военные эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем депутаты Верховной Рады сдают мандаты.

-7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.98
-0.66 98.08
-0.76
Излишний трудоголизм принесет одни беды: большой гороскоп для Козерогов н...

Последние новости

4:31
Ледниковый период? Сибирь и Урал находятся во власти северного антициклона
4:12
Агент 007: кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме
4:02
Излишний трудоголизм принесет одни беды: большой гороскоп для Козерогов на 2024 год
3:51
Россиянин не смог объяснить, как прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета
3:33
Тайна ХХ века: почему в 36 лет покончил с собой поэт Владимир Маяковский
3:15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
Готовится переворот? Зачем депутаты Верховной Рады сдают мандаты
«Загрузил диски»: сын Градского признался, что он вывозил вещи из квартиры папы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам