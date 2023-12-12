Жарил шашлыки на кладбище: Стас Барецкий рассказал про самый необычный Новый год

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 78 0

Стас Барецкий несколько раз встречал Новый год на кладбище

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

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Отечественный шоумен поделился самыми яркими новогодними воспоминаниями.

Шоумен Стас Барецкий рассказал о самом необычном корпоративе. Интересную историю блогер поведал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам Барецкого, за свою жизнь ему приходилось выступать на самых разных корпоративах. Так как он является главой Союза профессиональных ритуальных агентов, то иногда шоумен вместе с коллегами встречал Новый год на кладбище.

«Мы с коллегами иногда раньше отмечали Новый год на кладбище. Мы наряжали елку, жарили шашлыки и отмечали праздник. Это не шутка. Завал работы и, соответственно, некогда было даже уехать. Приходилось оставаться, а в 90-е вообще приходилось охранять от всяких вандалов памятники», — отметил Барецкий.

Также два года назад Барецкий встречал Новый год в компании девушек, приехавших из Африки. Шоумен очень удивился, что в качестве гостя они выбрали именно его.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что самыми нелюбимыми предметами у Барецкого в школе были музыка и труды. Однако ему пригодилось умение попадать молотком по гвоздю.

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