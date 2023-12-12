По словам певицы, мужчина вел себя неадекватно и оскорблял ее.

Наталья Штурм, ставшая участницей конфликта со случайным автомобилистом, раскрыла подробности произошедшего. Как звезда 90-х рассказала 5-tv.ru, ее обидчик вел себя крайне неадекватно.

После того, как певица ударилась головой об открытый багажник автомобиля, в одном из московских дворов, водитель машины начал вести себя очень странно.

«Сев в машину полиции он вчера первым делом сказал: „Какая вредная баба“ — ничуть не стесняясь того, что там сидят полицейские, которые его сразу остановили, сказав, что так не разговаривают и что не надо продолжать накручивать конфликт. В отделении полиции он тоже так себя вел — он громко кричал на весь первый этаж, что он болен, что он чихает и кашляет, что он вообще не должен выходить на улицу. Его поведение мне кажется просто асоциальным — вот так вот нахрапно, нагло, бесцеремонно и безапелляционно вести себя», — негодует Наталья.

Певица также рассказала, что и она, и водитель автомобиля подали друг на друга заявления в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Штурм оказалась под колесами авто.