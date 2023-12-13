Сталкивался каждый: Владимир Солдатов назвал пять способов борьбы с ленью

Какие именно?

Каждый человек сталкивался с ленью в своей жизни. Но певец Владимир Солдатов рассказал, как победить этот недуг изданию dni.ru.

Артист рекомендует составить список дел. Это поможет мозгу понять, сколько энергии ему потребуется на выполнение того или иного действия. Для неприятных дел можно придумать веселое вознаграждение.

В офисе следует организовать комфортное рабочее пространство, чтобы не зацикливаться на рутине. Можно поставить фото близких, купить удобную клавиатуру и установить красивую заставку на рабочий стол.

А каждые полчаса стоит делать пятиминутные перерывы. За это время можно сделать зарядку или посмотреть мемы в интернете. А после перерыва с позитивным настроем можно продолжать работать.

Также обязательно подружитесь с коллегами, чтобы создать благоприятную атмосферу.

Свободное от работы время можно посвятить спорту, чтобы натренировать силу воли. Артист рекомендует йогу, а также занятия в бассейне и зале. Также можно рассмотреть групповые тренировки. Главное — спорт не должен утомлять. Его задача в том, чтобы держать человека в тонусе.

Чтобы бороться с ленью надо приложить много усилий, но при правильном подходе эту проблему можно победить.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-7 правил, которые помогут избежать похмелья после Нового года.