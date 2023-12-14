«Оно того стоило»: американский актер чуть не погиб во время съемок

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 47 0

Глен Пауэлл поделился, что чуть не упал со скалы во время съемок нового фильма

«Оно того стоило»: американский актер чуть не погиб во время съемок

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как рассказал артист, всему виной послужила потеря равновесия.

Американский актер Глен Пауэлл на съемочной площадке романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя» пережил опасный инцидент. О случае артист рассказал на премьере кинокартины в Нью-Йорке изданию Variety.

Пауэлл поделился, что во время съемок одной из сцен на краю обрыва он потерял равновесие и чуть не упал со скалы. Как требовал того сценарий фильма, актер должен был снять с себя некоторые вещи. По его словам, он сделал это слишком быстро, что чуть не привело к трагедии.

Несмотря на опасность и испуг, как отметил сам артист, сцена вышла «действительно забавной». Глен Пауэлл считает, что «оно того стоило».

«Стоп, снято!» — 10 знаменитых актеров, которые чуть не погибли на съемках

«Забавную» историю также рассказала и партнерша актера, Сидни Суини, исполнившая главную роль. Как вспомнила артистка, на съемочной площадке девушку укусил паук, который участвовал в сцене.

Фильм «Кто угодно, кроме тебя» выйдет в прокат 22 декабря и будет рассказывать историю двух заклятых врагов. Герои Глена Пауэлла и Сидни Суини окажутся в Австралии на свадьбе и неожиданно решат притвориться идеальной парой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто сыграет Джеймса Бонда в новом фильме.

-12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

10:04
«Разумная сделка»: кандидат в президенты США предложил Украине уступить
9:50
Все вопросы будут услышаны: как изменилась жизнь россиян после Прямых линий Путина
9:36
Скончался один из «отцов» советского цветного телевидения Абрам Шендерович
9:17
«Чтобы в плен не сдавались, бьют артой»: российский боец спас брата из лап киевского режима
9:12
Пять признаков свежей рыбы: как выбрать главный ингредиент для Селедки под шубой
8:58
«Оно того стоило»: американский актер чуть не погиб во время съемок

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Дмитрий Песков рассказал, сколько спит Владимир Путин
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам