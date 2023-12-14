«Вот столько!» — Муцениеце полакомилась дорогим деликатесом на камеру

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 32 0

Муцениеце продегустировала красную икру на званном ужине

«Вот столько!» — Муцениеце полакомилась дорогим деликатесом на камеру

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Шутливое видео появилось в социальных сетях знаменитости.

Актриса Агата Муцениеце достаточно часто выходит в свет и радует фанатов новыми нарядами и снимками. Совсем недавно звезда «Закрытой школы» посетила еще одно мероприятие, где продегустировала красную икру.

Знаменитость опубликовала в социальных сетях видео, на котором сняла, как во время ужина красную икру в тарелки накладывали прямо из ведерка.

«А мне в пакетик! Вот столько!» — пошутила Муцениеце.

Торжество было посвящено дню рождению ресторана. Артистка появилась в достаточно сдержанном и строгом образе — она отдала предпочтение черному костюму с блузкой, украшенной принтом в горошек. Звезда также сделала естественный макияж и объемную укладку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце вновь вышла в свет с богатым ресторатором. Окружающие заметили, как кавалер охотно позировал рядом с бывшей супругой актера Павла Прилучного и не сводил с нее глаз на протяжении всего мероприятия.

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