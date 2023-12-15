Как выбрать квартиру для богатой и счастливой жизни— советы эксперта по фэн-шуй

В правильно подобранном жилье, по мнению специалистов, человек процветает, его доходы растут, а личная жизнь протекает в гармонии.

В квартире, выбранной по принципам фэн-шуй (Даосская практика организации пространства. — Прим. ред.), человек процветает, его доходы растут, притягиваются новые возможности для развития, а личная жизнь протекает в гармонии и согласии. В этом убеждена консультант по китайской астрологии Бацзы и фэн-шуй Алия Ахмеджанова. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт рассказала, как правильно выбирать жилье, чтобы после покупки не потерпеть крах во всех сферах бытия.

«Существуют базовые правила выбора квартиры по фэн-шуй. Во-первых, не выбирайте квартиры неправильной формы, например Г-образной. Правильная форма — это квадрат или прямоугольник. Не выбирайте квартиры рядом с Ша-объектами. Это любые госучреждения, например, налоговая, полиция, суды — это места скопления негативной энергии (Энергия Ша)», — рекомендует Ахмеджанова.

По словам эксперта, крайне важно перед покупкой квартиры выяснить у прежних жильцов причину ее продажи. Например, если владельцы объекта развелись и разъезжаются из семейного дома, это плохой знак. Энергетика такого объекта не будет способствовать вашему благополучию. Ну а когда хозяева квартиры продают ее потому что перебираются в большой загородный особняк — другое дело. Улучшение их жилищных условий для вас — позитивный маркер.

Помимо прочего необходимо обращать внимание на планировку объекта недвижимости. В практике фэн-шуй абсолютным табу является, например, кухня, расположенная на западе, на севере или северо-западе. Самые лучшие направления для кухни — это юг, юго-восток, юго-запад. Туалет и ванная не должны находиться на юге и на северо-западе. Не менее важно, на каком этаже вы планируете жить.

«Если вам нужны деньги, выбирайте высокие этажи. Если в приоритете личные отношения, выбирайте квартиры до седьмого этажа», — советует Ахмеджанова.

Консультант по фэн-шуй назвала самый простой способ повлиять на собственное благосостояние с помощью недвижимости. Квартиру нужно выбирать в престижном районе. Даже если вы не можете позволить себе самое дорогое жилье в элитном квартале, соседство с финансово обеспеченными людьми принесет удачу. Так что выбор в пользу «дорогой» части города, определенно, окупится.

«Значение будет иметь влияние местного ландшафта, то есть расположение водных объектов, активные перекрестки, повышение и понижение местности, лифты в доме. Но все это требует глубокой работы и знаний в системе Сань Юань и Сань Хэ», — заключила эксперт.

Многие люди, хотя бы косвенно знакомые с практикой фэн-шуй, знают о вере ее последователей в силу так называемого денежного дерева (толстянка или крассула, crassula). Оно не зря получило свое народное название — считается, что растение создает уют в доме и притягивает финансы. Ранее 5-tv.ru рассказывал, где лучше покупать денежное дерево и как за ним ухаживать.