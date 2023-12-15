Визит Зеленского на саммит в Евросоюзе отменили

Politico: Зеленский хотел приехать на саммит Евросоюза, но его визит отменили
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck
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Решение было принято из-за неуверенности в итогах мероприятия.
Украинский президент Владимир Зеленский хотел посетить саммит Евросоюза в Брюсселе, однако визит был отменен. Решение было принято из-за неуверенности в итогах мероприятия. Об этом сообщает иностранное издание Politico.
«В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неясным», — поделились информацией журналисты.
Зеленский записал для лидер стран Европы видеообращение вместо личного посещения. На саммите должны будут рассмотреть вопрос о выделении киевскому режиму еще 50 миллиардов евро, о чем так просят украинские власти.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что американцы отреагировали на слова Путина о конце «халявы» для Украины.
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