Визит Зеленского на саммит в Евросоюзе отменили

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 38 0

Politico: Зеленский хотел приехать на саммит Евросоюза, но его визит отменили

Визит Зеленского на саммит в Евросоюзе отменили

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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Решение было принято из-за неуверенности в итогах мероприятия.

Украинский президент Владимир Зеленский хотел посетить саммит Евросоюза в Брюсселе, однако визит был отменен. Решение было принято из-за неуверенности в итогах мероприятия. Об этом сообщает иностранное издание Politico.

«В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неясным», — поделились информацией журналисты.

Зеленский записал для лидер стран Европы видеообращение вместо личного посещения. На саммите должны будут рассмотреть вопрос о выделении киевскому режиму еще 50 миллиардов евро, о чем так просят украинские власти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американцы отреагировали на слова Путина о конце «халявы» для Украины.

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