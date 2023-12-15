Белоруссия начала внезапную проверку дежурных сил ПВО

В воинских частях Белоруссии началась проверка дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны союзной республики.

Проверка проходит воинских частях ВВС и войск ПВО. Уточняется, что военные задействуют зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ».

«Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач», — говорится в сообщении.

В рамках проверки военные выполнят задачи по обнаружению и условную уничтожению контрольных целей.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по информации КГБ, участники семи незаконных формирований из Польши готовят теракты и захват объектов на территории Белоруссии.