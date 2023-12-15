В Закарпатье украинский депутат взорвал гранаты на сессии сельсовета

|
Евгения Романова
Евгения Романова 11 0

На месте работают профильные службы.

В Закарпатье украинский депутат взорвал гранаты на сессии сельсовета

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Закарпатской области на Украине депутат взорвал гранаты в ходе заседания сельсовета. Сам мужчина погиб, а также пострадали более 20 человек. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД страны.

«В Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб подрывник», — говорится в сообщении.

Согласно обновленной информации ведомства, медики пытаются реанимировать депутата. Также пострадали 26 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент на месте работают профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве заявили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны.

-8° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

15:20
В России продлили мораторий на проверки бизнеса
15:19
Жизнь по понятиям: «блатное» тату на русском заметили у советника нового президента Аргентины
15:13
В Закарпатье украинский депутат взорвал гранаты на сессии сельсовета
15:11
Прокуратура Татарстана подала еще один иск к Ильназу Галявиеву, расстрелявшему детей в Казани
15:01
Путин отметил надежность железных дорог России при воинских перевозках
15:00
Хрюша погасил почтовые марки с героями «Спокойной ночи, малыши!»

Сейчас читают

«Позиция национального лидера»: поведет ли за собой Виктор Орбан новый Евросоюз
«Формально можно»: как бороться с хостелами в жилых домах и апартаментах
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам