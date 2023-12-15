В Закарпатье украинский депутат взорвал гранаты на сессии сельсовета

В Закарпатской области на Украине депутат взорвал гранаты в ходе заседания сельсовета. Сам мужчина погиб, а также пострадали более 20 человек. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД страны.

«В Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб подрывник», — говорится в сообщении.

Согласно обновленной информации ведомства, медики пытаются реанимировать депутата. Также пострадали 26 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент на месте работают профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

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