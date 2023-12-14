В Киеве заявили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны
Мощный взрыв прогремел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны
Фото: Reuters / REUTERS
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На всей территории Украины работает воздушная тревога.
Со стороны аэропорта Жуляны в украинской столице прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны», — говорится в публикации.
Также был и второй взрыв, но в другом районе Киева — Соломенском. Очевидцы описывают его как мощный. По данным официального ресурса по оповещению населения, сейчас по всей Украине работает воздушная тревога.
Кроме того, местные СМИ пишут о взрывах под Житомиром, а также в Староконстантинове Хмельницкой области. Стоит отметить, что в пяти километрах от последнего города находится военный аэродром.
При этом официальной информации от Минобороны РФ не поступало.
Напомним, 10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве объявили воздушную тревогу из-за взрывов, были перебои со светом.
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