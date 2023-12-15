Врачи-хирурги рассказали о передовых подходах повышения безопасности операций

Ряд изменений поможет усовершенствовать качество проводимых операций.

Концепция безопасной хирургии поможет повысить безопасность проводимых врачами хирургических операций и свести к минимуму потенциальные осложнения после них. Процесс внедрения ее в систему здравоохранения, обсудили участники всероссийского конгресса «Управление рисками и качеством хирургической помощи» в Санкт-Петербурге.

«Ежегодно в мире выполняется более 200 миллионов операций, и нередко пациенты сталкиваются с осложнениями. Поэтому сегодня управление безопасностью хирургии становится одним из важнейших элементов медицинской деятельности», — отметил вице-губернатор города Олег Эргашев.

По этой причине необходима полная стандартизация всех процессов, связанных с хирургической помощью. При открытии новых клиник в Северной столице безопасность и качество лечения учитываются заранее.

Согласно данным ВОЗ, хирургические вмешательства приводят к десяти процентов случаев предотвратимого вреда пациентам. Это актуально для всех стран. Применение новых и более безопасных материалов и технологий не исключают человеческий и технический факторы, по мнению экспертов.

«Многие люди боятся летать на самолетах, но на самом деле риск причинения вреда здоровью или летального исхода в хирургии сегодня, к сожалению, намного выше», — заметил профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургии СПбГУ, заместитель главного врача по хирургии Клиники высоких технологий «Белоостров» (ООО «ММЦ ВТ»), член Экспертного совета ГК «ММЦ» Виктор Кащенко.

Помочь может система, состоящая из организационного блока, которые включают в себя регламенты и чек-листы, помогающие свести к минимуму ошибки, в том числе, по причинам малого опыта или усталости медработника, а также технического, предполающего использование новейших технологий — систем поддержки принятия врачебных решений, дооперационного 3D-моделирования организма пациента и ICG-флуоресцентной навигации.

Современная концепция безопасной хирургии направлена на то, чтобы свести к минимуму риски развития осложнений при операциях, а летальность — к нулю, пояснил заведующий 1 хирургическим отделением СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России, врач-хирург, к. м. н. Александр Лодыгин.

Для полноценного внедрения данной опыта эксперты рекомендуют выстраивать систему работы медучреждений таким образом, чтобы врачи регулярно проходили повышение квалификации.

Медики отметили, что результаты и безопасность операций зависят не только от хирургов, но и от других участников команды, включая анестезиологов-реаниматологов. Они сталкиваются с новыми вызовами из-за старения населения и распространения препаратов, препятствующих свертыванию крови.

Заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Клиники высоких технологий «Белоостров» (ООО «ММЦ ВТ»), член Экспертного совета ГК «ММЦ», к. м. н. Даниил Шелухин добавил, что в среднем от 50 до 96% критических инцидентов сегодня не регистрируется, а значит, по ним не проводится разбор и коррекций действий медработников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирурги рассказали о технологии, вдвое снижающей риски послеоперационных осложнений.