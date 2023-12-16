Какую дозу алкоголя можно употреблять без вреда — ответ врача

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18 0

Врач Шарафилова: безопасной дозы алкоголя не существует

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fred de Noyelle / GODONG; 5-tv.ru

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Наиболее разрушительное влияние алкоголь оказывает на организмы несовершеннолетних и пожилых людей.

Чтобы сердце работало как часы, необходимо правильно питаться, не курить и следить за артериальным давлением. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила врач и кандидат медицинских наук Наталья Шарафилова.

По ее словам, также на работу сердечной мышцы крайне негативно влияет алкоголь. По мнению представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существуют стандартные дозы, которые можно употреблять без каких-либо последствий. Однако Шарафилова не является сторонницей этих рекомендаций.

«Считается, что есть стандартные дозы алкоголя, которые можно употреблять. Это, кстати, рекомендация всемирной организации здравоохранения. Но я, если честно, как врач и кардиолог, не сторонник этих рекомендаций. Мне больше импонирует то, что в настоящее время есть исследования, которые доказывают, что безопасной дозы алкоголя нет», — уверена Шарафилова.

Специалист добавила, что любое количество спиртного имеет негативные последствия для человека. Наиболее разрушительно влияние алкоголь оказывает на организмы несовершеннолетних и пожилых людей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабинет министров утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя россиянами.

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