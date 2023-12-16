«Повторение 11 сентября»: США угрожает страшная опасность из-за помощи Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Сенатор Грэм: США не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса

«Повторение 11 сентября»: США угрожает страшная опасность из-за помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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На Западе продолжает меняется позиция по ситуации в Незалежной.

Иностранные союзники Соединенных Штатов не должны получать финансовую поддержку, пока не будет решена проблема на южной границе страны. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на странице в соцсети X.

«Я продолжу настаивать на том, чтобы ни один иностранный союзник не получил помощи, пока у нас не появится план по защите нашей страны от назревающего повторения 11 сентября», — написал он.

Грэм подчеркнул, что американская граница открыта и через нее движутся террористы. Однако эксперты по национальной безопасности отрицают это, поэтому не заслуживают доверия.

Стоит отметить, что ранее сенатор Грэм поддерживал поддержку Украине. Например, еще весной он обсуждал с президентом Незалежной Владимиром Зеленский летнее контрнаступление и пообещал сделать все, чтобы ВСУ получили оружие и технологии для завершения работы.

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На днях новый пакет помощи киевскому режиму пообещал президент США Джо Байден. Однако анонсировал он это до того, как Конгресс вынес окончательное решение. Журналист из США Дэниел Ковалик ранее заявлял о желании Байдена исполнить любые мечты Зеленского. Однако не все так просто. Так, Конгрессу еще предстоит одобрить такой крупный пакет помощи Украине до рождественских каникул, то есть осталось около недели, но «не похоже, что это произойдет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шантаж со стороны Зеленского заставляет Запад менять свою стратегию.

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