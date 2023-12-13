«Я одобрил»: Байден пообещал Зеленскому новый пакет помощи без решения Конгресса

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Евгения Романова
Евгения Романова 62 0

Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $200 млн

«Я одобрил»: Байден пообещал Зеленскому новый пакет помощи без решения Конгресса

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация

Американский президент хотя и пообещал скорое выделение средств Киеву, но эксперты сомневаются, что конгрессмены согласятся на это.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Заявил он об этом в ходе встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским в Белом доме. Пресс-конференция по итогам встречи лидеров США и Украины транслировалась на сайте телеканала C-SPAN.

«Только что я одобрил выделение Украине еще 200 миллионов долларов по линии Министерства обороны, скоро они поступят», — заявил Байдена.

Американский лидер также добавил, что еще Конгрессу США нужно будет согласовать выделение помощи.

Шаромыжничает и болтается: чем занят Владимир Зеленский в США

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский журналист Дэниел Ковалик заявил о желании Байдена исполнить любые мечты Зеленского. Однако не все так просто. Так, Конгрессу еще предстоит одобрить такой крупный пакет помощи Украине до рождественских каникул, то есть осталось около недели, но «не похоже, что это произойдет».

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«Я одобрил»: Байден пообещал Зеленскому новый пакет помощи без решения Конгресса

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