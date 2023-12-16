Опубликованы списки людей из «Команды Путина» на выборах президента 2024

Стал известен список участников «Команды Путина», людей, которые будут представлять действующего президента РФ в предвыборной кампании.

В него вошли: ведущая Юлия Барановская, Олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, гроссмейстер Сергей Карякин, телеведущая, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева, актер Михаил Мамаев, народный артист РФ Владимир Машков, боец ММА Джеффри Монсон, Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, актер Иван Охлобыстин, народный артист РФ Дмитрий Певцов, писатель Евгений Прилепин, блогер Дмитрий Пучков, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, актер Сослан Фидаров, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина и другие.

Днем пройдет собрание группы избирателей, по итогам которого будет составлен протокол. Его отправят в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы. Это позволит начать сбор подписей в поддержку Путина как кандидата в президенты на выборах 2024 года.

Не исключено, что список будет изменяться. Состав «Команды Путина» корреспондент «Известий» сфотографировал в кулуарах собрания инициативной группы.

Также изветсно, что на мероприятии присутствуют композитор и продюсер Игорь Матвиенко, народный артист РФ Евгений Миронов, народный артист РФ Стас Михайлов, народный артист РСФСР Никита Михалков, народный артист РФ Николай Расторгуев, народная артистка РФ Надежда Бабкина, народная артистка РФ Лариса Долина, автор и исполнитель SHAMAN, народная артистка России Надежа Кадышева, хормейстер и продюсер Михаил Турецкий, народная артистка РФ Диана Гурцкая и многие другие.