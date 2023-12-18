Тайну рецепта унес с собой в могилу: каким изначально был салат оливье и кто его придумал

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

Самый известный русский салат придумал француз Люсьен Оливье

Тайну рецепта унес с собой в могилу: каким изначально был салат оливье и кто его придумал

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Это блюдо в России по сей день пользуется большой популярностью. Но что о нем известно?

Салат оливье всегда сопровождает новогоднее застолье в России. Это блюдо придумал французский повар Люсьен Оливье. Кем был этот человек и как его занесло в Россию — рассказало издание «Мослента».

В XIX веке повар владел рестораном «Эрмитаж» в Москве. В те года многие французы перебирались работать в Россию. Так и Оливье решил приехать в столицу.

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У ресторана француза не было отбоя от посетителей. Под руководством Оливье работало около 60 поваров. Сам же ресторатор, по слухам, готовил только для избранных гостей. А салат оливье был его коронным блюдом.

Говорили, что готовил это блюдо он за закрытыми дверями. И рецепт знаменитого салата раскрылся только после смерти повара. И был он не совсем таким, как сейчас.

Раковые шейки, филе рябчика, черная икра, каперсы, оливки, огурцы, салат латук — предположительно, таким был рецепт салата. И пользовалось блюдо среди его гостей невероятным спросом. Дело было не только во вкусе, но и в подаче. По информации издания, ресторатор буквально выстраивал целую композицию из ингридиентов. Сейчас же оливье — просто смесь. Да и часть продуктов теперь заменена на более простые.

Однако есть и другие версии. Одна из них гласит о том, что рецепт настоящего оливье повар все-таки унес с собой в могилу, поскольку после его ухода приготовленный другими руками салат потерял и вкус, и аромат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько можно съесть оливье и селедки под шубой на Новый год.

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