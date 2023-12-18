Израиль ударил по лагерю беженцев в Газе, погибли 90 человек
Под завалами еще могут находиться люди.
Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия, который находится на севере сектора Газа, погибли не менее 90 человек. Трагичной новостью поделилось издание Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава.
«В результате израильского удара по лагерю Джабалия сегодня погибли 90 человек», — говорится в сообщении.
Не исключено, что под завали еще могут находиться люди.
В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.
С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сектор Газа, по оценке ООН, теперь непригоден для проживания людей.
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