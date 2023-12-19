Почему мы просыпаемся по ночам и как это влияет на здоровье

Внезапное пробуждение, несомненно, отражается на нашем психологическом состоянии. Но как этого не допустить?

Сон обеспечивает физическое и психическое восстановление организма. Это физиологическая потребность — важная часть нашей жизни, которая прямо влияет на здоровье. В современном мире многие люди испытывают проблемы со сном. Самая распространенная — бессонница. Некоторые также могут неожиданно просыпаться посреди ночи. Чем это чревато — подробно рассказала врач-сомнолог Кадрия Валеева.

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По словам эксперта, в первой половине ночи, после засыпания, человек больше восстанавливается физически. А эмоциональное восстановление происходит уже позже.

«Недаром люди с хронической бессонницей, приходя на прием, говорят: «Я поспал пару часов, проснулся в два часа ночи. Все лежу, и не могу уснуть или же уснул, а мне уже пора идти на работу», — отмечает врач в беседе с «БИЗНЕС Online».

Получается, что физически человек за несколько часов восстановился, а психологически нет. Поэтому он становится раздражительным, проявляется тревога.

По словам сомнолога, примерно 40% россиян недовольны своим сном. Жалуются, что не высыпаются и иногда не могут заснуть.

«Но это не бессонница. Это обусловлено неправильным образом жизни и неправильной подготовкой ко сну», — предупредила специалист.

Врач указала, что первый друг сна — это правильно выстроенный режим.

«Организм себя намного лучше чувствует, когда он работает по расписанию. Если мы спим по стабильному режиму, не будет конфликта между внутренними и внешними часами», — заключила специалист.

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