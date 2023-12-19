Прейскуранты праздничного настроения: услуги Деда Мороза и Снегурочки подорожали
Услуги Деда Мороза и Снегурочки подорожали на четверть
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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В каких городах России самые дорогие аниматоры?
Дед Мороз со Снегурочкой подняли прейскуранты. Этой зимой аниматорам придется заплатить примерно на четверть больше.
Средний чек по стране — чуть больше двух с половиной тысяч рублей. Результаты аналитического исследования оказались в распоряжении «Известий».
Так, дороже всего поздравление волшебника обойдется москвичам — около трех с половиной тысяч. В районе трех тысяч — в Краснодаре. И чуть меньше трех — в Красноярске, Ростове-на-Дону и в Екатеринбурге.
Дешевле всего заказывать Деда Мороза и Снегурочку в Волгограде, там берут 1700 рублей.
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