Прейскуранты праздничного настроения: услуги Деда Мороза и Снегурочки подорожали

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Услуги Деда Мороза и Снегурочки подорожали на четверть

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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В каких городах России самые дорогие аниматоры?

Дед Мороз со Снегурочкой подняли прейскуранты. Этой зимой аниматорам придется заплатить примерно на четверть больше.

Средний чек по стране — чуть больше двух с половиной тысяч рублей. Результаты аналитического исследования оказались в распоряжении «Известий».

Так, дороже всего поздравление волшебника обойдется москвичам — около трех с половиной тысяч. В районе трех тысяч — в Краснодаре. И чуть меньше трех — в Красноярске, Ростове-на-Дону и в Екатеринбурге.

Дешевле всего заказывать Деда Мороза и Снегурочку в Волгограде, там берут 1700 рублей.

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