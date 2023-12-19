Прейскуранты праздничного настроения: услуги Деда Мороза и Снегурочки подорожали

В каких городах России самые дорогие аниматоры?

Дед Мороз со Снегурочкой подняли прейскуранты. Этой зимой аниматорам придется заплатить примерно на четверть больше.

Средний чек по стране — чуть больше двух с половиной тысяч рублей. Результаты аналитического исследования оказались в распоряжении «Известий».

Так, дороже всего поздравление волшебника обойдется москвичам — около трех с половиной тысяч. В районе трех тысяч — в Краснодаре. И чуть меньше трех — в Красноярске, Ростове-на-Дону и в Екатеринбурге.

Дешевле всего заказывать Деда Мороза и Снегурочку в Волгограде, там берут 1700 рублей.