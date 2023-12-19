Во Франции назвали сумасшедшими слова немецкого министра обороны о России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 77 0

Филиппо назвал слова министра обороны ФРГ Писториуса о войне с РФ сумасшедшими

Во Франции назвали сумасшедшими слова немецкого министра обороны о России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Политик из ЕС пришел в ужас от безрассудности Бориса Писториуса.

Судя по высказыванию немецкого министра обороны Бориса Писториуса о грядущей войне, Запад настроен чересчур воинственно по отношению к Российской Федерации. Об этом сообщил в своем личном блоге французский политик Флориан Филиппо, назвав заявления Писториуса сумасшедшими.

«"Европейский Союз должен быть готов к войне к концу десятилетия». Сумасшедшее заявление из Германии! Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить», — пришел в ужас глава партии «Патриоты».

Он подчеркнул, что похожие заявления отмечают стремление ввязаться в самоубийственный военный конфликт с РФ, который надиктовывается Соединенными Штатами.

«Свободная Франция должна выступить против такого видения мира», — отметил Филиппо.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море. Операция объединит десятки стран.

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