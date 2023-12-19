США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Операция объединит десятки стран. Но с какой целью?

США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море

Фото: www.globallookpress.com / Petty Officer 2nd Class Jacob Ma

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

США и ряд стран проведут операцию по защите Красного моря на фоне ударов йеменских хуситов по судам. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Отмечается, что в операции примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Испанию и другие страны.

«Операция объединит несколько стран <…> для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности», — говорится в заявлении Остина, опубликованном на сайте американского военного ведомства.

Операция будет носить название «Страж процветания», а проходить под эгидой Объединенных морских сил. Остальные подробности не разглашаются.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена, и стали наносить удары. Уже было несколько случаев.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в середине ноября беспилотник атаковал эсминец США в Красном море.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
18 дек
«Заключительная группа»: МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа
18 дек
Израиль ударил по родильному отделению больницы в секторе Газа
18 дек
Израиль ударил по лагерю беженцев в Газе, погибли 90 человек
18 дек
Трамп обвинил США в выходе из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке
15 дек
«Пятно на репутации»: в США назвали войну в секторе Газа адом для Израиля
14 дек
«Ситуация ухудшается»: в ООН назвали Газу непригодной для жизни
14 дек
Владимир Путин сравнил ситуацию в секторе Газа и на Украине
13 дек
Это конец: Израиль устроил «библейский потоп» в секторе Газа
13 дек
ГА ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в Газе
12 дек
Сошел с ума? Байден заявил о похождениях давно умершего отца в Израиле
+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:11
Технологическая революция: о чем Путин общался с победителями чемпионата «Профессионалы»
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
2:41
США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море
2:27
Почему мы просыпаемся по ночам и как это влияет на здоровье
2:10
Наталия Власова исполнила мечту и спела дуэтом с Юрием Титовым «на Луне»
1:54
В точности как в фильме: во сколько обойдется новогодний стол из «Иронии судьбы»

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Лолита о Дмитрии «Пухляше» Красилове: «Близкий родственник, которого знаю миллион лет»
«Уберите его отсюда!» — Горбачева прогнала своего стилиста с ковровой дорожки
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам