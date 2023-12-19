Как накрыть новогодний стол на разный бюджет: ТОП идей для меню

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 21 0

Самый бюджетный новогодний стол можно собрать за три тысячи рублей

Как накрыть новогодний стол на разный бюджет: ТОП идей для меню

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какими блюдами порадовать близких на праздники?

Новогоднее застолье— это не только повод собраться в кругу семьи, друзей и отпраздновать начало Нового года, но и возможность продемонстрировать свои кулинарные способности. При этом меню напрямую зависит от бюджета. Портал URA.RU привел идеи с учетом разных финансовых возможностей.

На три тысячи рублей

При минимальном бюджете рекомендуется приготовить такие закуски и салаты, как традиционные оливье, селедку под «шубой», винегрет, канапе с сыром и колбасой.

В качестве ключевых блюд стоит подать на стол жареную курицу, овощное рагу. Для десерта можно испечь пирог с яблоками и другие сладости, например, конфеты. Наконец, напитки — чай, компот, домашний морс.

Бюджет на восемь тысяч рублей

Хозяйкам стоит взять на заметку такой набор: ассорти из маринованных овощей и мясных деликатесов, тарталетки с красной икрой, холодец или заливное из мяса, салат с авокадо и креветками.

На горячее предлагается приготовить запеченную утку или гуся с яблоками. Также вкусный вариант — морской коктейль, обжаренный с овощами. Отлично дополнят меню домашние пирожные; муссы.

Из напитков можно купить импортное вино, качественное шампанское.

На 12 тысяч рублей

Графу «закуски и салаты» способны заполнить мясные и сырные плато с экзотическими фруктами, фаршированные фиги с козьим сыром и медом, лосось под маринадом из свежих трав, кроме того, изыском вечера станет салат «Нисуаз» с тунцом.

Ядром новогоднего меню пусть станут стейк из мраморной говядины или телятина Веллингтон, морепродукты в сливочном соусе.

На десерт можно подать набор из пирожных «макарун» и шоколадных трюфелей. 

Не обойтись и без элитных сортов вина и шампанского, крепких напитков.

Ранее 5-tv.ru писал, во сколько обойдется новогодний стол из «Иронии судьбы».

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

11:01
«Понятия не имели»: боевик ВСУ раскрыл подробности подготовки к контрнаступлению
11:00
Три беспилотника сбили за утро над Брянской областью
10:47
Подчеркнуть достоинства: как накраситься на новогодний корпоратив
10:46
Как накрыть новогодний стол на разный бюджет: ТОП идей для меню
10:37
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае
10:37
Лещенко и Винокур: как всего один розыгрыш привел к 54 годам дружбы

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам