Знаменательную дату отмечает одно из первых в стране суворовских училищ — Тверское. Учебному заведению исполнилось 80 лет.

Школу суворовского братства за это время прошли более 15 тысяч воспитанников: среди них — известные военачальники, Герои Советского Союза и России. О том, как устроены будни современных кадетов, узнал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Наперегонки беспилотник закладывает виражи и проходит контрольные точки. Управляя дроном, суворовец Данилевский бьет скоростные рекорды.

«Здесь мы учимся конструировать беспилотные летательные аппараты, управлять ими и совершенствовать разные модели: 3D-модели, определять технику. Конкретно я учусь на дрон-рейсера — пилота гоночного квадрокоптера», — рассказал Мирон Данилевский, воспитанник Тверского суворовского военного училища.

Эти ребята на «ты» с искусственным интеллектом. Они обучили нейросети распознавать с воздуха бронетехнику условного противника.

«Эту нейросеть мы придумывали примерно месяц или два, создавая много фотографий и потом выделяя на них военную технику», — объяснил воспитанник Тверского суворовского военного училища Дмитрий Логачев.

Высокие технологии и незыблемые традиции идут рука об руку в Тверском суворовском военном училище. За 80-летнюю историю из его стен вышли сотни выдающихся выпускников: Герои Советского Союза и России, генералы, политики и ученые.

«Высоко методически подготовленные учителя и воспитатели — все это на протяжении 80 лет позволяет и будет позволять готовить суворовцев, которые получают здесь хорошее воспитание и образование, будут настоящими защитниками нашей Родины», — сказал начальник Тверского суворовского военного училища Владимир Ляпоров.

Не класс, а взвод, вместо параллели — рота. Моральный дух и силу воли суворовца закаляет в том числе и аскетичный быт.

Кубрик, в котором живут воспитанники: при входе расположен гардероб, далее — санузел, всего две комнаты, в каждой есть по две кровати. У окна суворовцы делают домашнее задание, вечером можно даже посмотреть телевизор — везде прослеживается армейский порядок.

Учиться здесь и носить алые погоны на плечах всегда считалось престижным. Конкурс в несколько человек на место прошел Женя Рябов — теперь он ставит перед собой новые цели.

«В будущем хочу выбрать себе профессию IT-специалиста, здесь у меня есть все условия для этого. Потихоньку начинаю делать свой проект, но он не такой обширный. Но с чего-то же надо начинать», — заметил воспитанник Тверского суворовского военного училища Евгений Рябов.

Тверское, а в советские годы еще Калининское суворовское военное училище, окончил писатель и телеведущий Игорь Прокопенко.

«Годы, проведенные в Калининском суворовском военном училище, собственно, и сформировали меня как личность, как мужчину, как офицера. Все, что я получил в этом училище, это и послужило причиной моих успехов, каких-то моих достижений. Все лучшие качества были приобретены там», — заметил он.

Основной акцент в образовании сделан на нравственном воспитании, военной подготовке и физических дисциплинах. Суворовцы могут легко разобрать автомат, владеть десятками видов оружия, а навыки стрельбы оттачивают в электронном тире.

«Я хочу в будущем стать военным, пойти в Воздушно-десантные войска и быть как отец. На данный момент он сейчас в зоне СВО. И я пришел сюда, чтобы поддерживать семейные традиции», — рассказал воспитанник Тверского суворовского военного училища Илья Ядыкин.

Традиции и любовь к своей стране нерушимы, пока существует суворовское братство. Ведь девиз этих ребят: «Жизнь — Родине, а честь — никому».