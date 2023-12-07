В Госдуме рассмотрели законопроект об ограничении роста ипотечных ставок

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 65 0

ГД приняла проект, ограничивающий рост ипотечных ставок при отказе страховаться

В Госдуме рассмотрели законопроект об ограничении роста ипотечных ставок

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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При заключении кредитного договора заемщик должен застраховаться. Но при отказе банки могут увеличить ставку. Что хотят изменить депутаты?

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, предусматривающий ограничение роста ставок по ипотечным кредитам в одном случае. Решение принято на пленарном заседании в четверг, 7 декабря.

Депутаты сегодня приняли поправки, внесенные в законопроект Центробанком России и направленные на недопущение существенного увеличения процентной ставки по ипотеке, если заемщик отказался от страховки ли разорвал о ней договор. Банкам разрешат увеличивать ставку лишь до уровня той, которая действовала в тот момент для кредитов без страховки.

В Госдуме считают, что мера нужна для защиты заемщика от резкого увеличения ставки. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июля 2024 года и будет распространяться на договоры ипотеки, заключенные после этой даты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Сбербанке отреагировали на возбуждение антимонопольного дела и обвинений в нарушениях при страховании ипотечных кредитов.

При заключении договора на ипотеку банк предлагал пакет услуг сервиса «ДомКлик», включая страховку. Подключение пакета добровольно, однако влияло на ставку кредита — она становилась меньше на 1%. Однако такая скидка не распространялась на тех, кто отказывался от предложения и покупал страховку в другом месте.

Таким образом, в ФАС считают, что Сбербанк ограничил других участников рынка и клиентов в праве на скидку.

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