Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских активах

Президент РФ Владимир поручил создать общество с ограниченной ответственностью, которое займется разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Добычей на Южно-Русском месторождении занималась ОАО «Севернефтегазпром», акционерами которой были ПАО «Газпром» (доля 40%), Wintershall (35%) и OMV (25%). А на Ачимовских отложениях — АО «Ачимгаз», ее акционерами были Wintershall и ООО «Газпром Добыча Уренгой». По сведениям СПАРК, каждой из них принадлежит по 50% в «Ачимгазе».

Теперь все права и обязанности предприятий перейдут к созданным правительством России компаниям.

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