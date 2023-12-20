Гонка начинается: на должность президента России претендуют уже 16 человек

Памфилова: в ЦИК поступили заявки от 16 кандидатов на должность президента РФ
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
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Выборы пройдут в установленные сроки — с 15 по 17 марта 2024 года.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 таких претендентов», — прокомментировала она на заседании ЦИК, отметив, что кандидаты начали выдвигаться активно.
Действующий президент РФ Владимир Путин стал первым кандидатом, который подал документы в ЦИК для участия в выборах. Он принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца.
Также известно, что от партии ЛДПР в выборах намерен принять участие ее лидер — Леонид Слуцкий.
В ЦИК ранее подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в четырех новых субъектах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах.
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