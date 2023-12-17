Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Выборы президента в России пройдут в установленные сроки — с 15 по 17 марта 2024 года.

Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России — 2024

XXI съезд партии «Единая Россия» (ЕР) единогласно поддержал кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года.

Председатель фракции Дмитрий Медведев поставил перед присутствующими предложение поддержать выдвижение Путина на выборах. Голосование завершилось единогласной поддержкой съезда.

В ЦИК ранее подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в четырех новых субъектах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы.

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