Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах

XXI съезд партии «Единая Россия» (ЕР) единогласно поддержал кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года.

Председатель фракции Дмитрий Медведев поставил перед присутствующими предложение поддержать выдвижение Путина на выборах. Голосование завершилось единогласной поддержкой съезда.

В ЦИК ранее подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в четырех новых субъектах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы.