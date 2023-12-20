Какой интересный факт раскрыла артистка о дочке?

Российская актриса Екатерина Волкова сделала откровенное заявление касаемо личной жизни в беседе с изданием dni.ru. Отмечается, что со знаменитостью удалось поговорить на премьере семейного фильма.

Одной из самых волнующих тем среди поклонников является личная жизнь артистки. Как известно, она трижды была замужем.

Сейчас она одна воспитывает детей и поддерживает старшую наследницу в уходе за внучкой. Многие переживают за кумира и всегда интересуются, когда же Волкова вновь заговорит о любви.

По словам кинозвезды, у нее нет времени даже думать о браке из-за занятости на сцене. В настоящий момент она целиком сосредоточена любимой работе.

«Мое сердце занято искусством. Либо искусство, либо любовь. Иначе зачем жить?», — отметила Волкова.

Сообщается, что она пришла на светское мероприятие со своей дочкой. Как оказалось, девочка в будущем также хочет связать свою жизнь с кино.

Она учится не очень хорошо, особенно трудно ей даются точные науки. Однако актрису это особо не расстраивает: она хочет, чтобы ее дочь в первую очередь научилась считать деньги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Волкова шокировала фанатов сделанной пластической операцией.